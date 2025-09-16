المسيلة.. إخماد حريق شقة وإصابة 9 أشخاص بضيق في التنفس

تدخلت مصالح الحماية المدنية مساء اليوم الثلاثاء في ولاية المسيلة، لإخماد حريق شبّ داخل شقة سكنية بالطابق الثاني لعمارة مكونة من أربعة طوابق بحي 500 مسكن، بلدية ودائرة المسيلة.

وجاء التدخل في حدود الساعة 19:15، حيث تم إخماد النيران والسيطرة عليها، ومنع انتشارها إلى باقي شقق العمارة.

وأسفر الحريق عن تسجيل 9 حالات ضيق في التنفس في صفوف السكان، تم إسعافهم ميدانيًا ونقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.