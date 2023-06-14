المسيلة: إدانة 5 متهمين بنشر وتسريب مواضيع إمتحان البكالوريا

أدين 5 أشخاص بتهمة تسريب ونشر أسئلة وأجوبة مواضيع إمتحان البكالوريا بولاية المسيلة.

وحسب بيان لمحكمة المسيلة، فقد تم بتاريخ 12 جوان مباشرة تحريات تخص واقعة نشر موضوع مادة اللغة العربية وآدابها. أين تم تقديم المشتبه فيه “ب ع” أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة مقرة. حيث تمت متابعتة وفقا لإجراءات المثول الفوري بجنحة نشر مواضيع الإمتحان النهائي. وبعد المحاكمة صدر في حقه سنة حبس نافذ وغرامة 50 ألف دج.

كما تم بتاريخ 12 جوان مباشرة تحريات تتعلق بنشر وتسريب مواضيع وأجوبة مادة الرياضيات. أين تم متابعة “ش ي” و”ش أ” بجنحة تسريب أثناء الإمتحان مواضيع وأجوبة الإمتحانات. حيث تم إحالتهما على قسم الجنح بمحكمة المسيلة ومعاقبة كل واحد منهما بعام حبسا نافذا و100 ألاف دج غرامة.

كما تم تسجل نشر وتسريب موضوع العلوم الإسلامية إنتهت بتقديم المشتبه فيه ” ن ع” أمام نيابة الجكهورية لدى محكمة عين الملح. وصدر في حقه عقوبة سنة حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة.