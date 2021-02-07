المسيلة: إستئصال ورم يبلغ وزنه 4 كغ من بطن إمرأة بنجاح

أجرى الفريق الطبي للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة، في طب النساء والتوليد، سليمان عميرات بالمسيلة عملية لإستئصال ورم عملاق في تجويف البطن.

العملية انتهت بنجاح، أين تم استئصال كامل للكتلة الورمية البالغ وزنها أزيد من 4 كغ من جوف بطن هذه المرأة.

أين كانت تشغل اكبر من 60% من تجويف البطن/ متسببة في إحداث ضغط كبير على الأعضاء المجاورة خاصة الأمعاء الدقيقة والقولون.

واشرف على العملية أطباء مختصون في أمراض النساء والتوليد بالتعاون مع اخصائيي التخذير والإنعاش.

و بينت التحاليل النسيجية أن الورم حميد، في حين غادرت المرأة المستشفى في حالة جيدة .