المسيلة : إصابة امرأة في حريق شقة سكنية بحي 1050 مويلحة

تدخلت مصالح الحماية المدنية مساء اليوم الأحد لإخماد حريق شبّ بشقة سكنية تقع بالطابق الثالث لإحدى العمارات بحي 1050 مسكن مويلحة، ببلدية المسيلة، ما أسفر عن إصابة امرأة تبلغ من العمر 34 سنة بحروق متفاوتة وضيق في التنفس.

الواقعة سجلت في حدود الساعة 18:16 دقيقة، حيث تم تسخير أعوان مركز إسعاف القطب الحضري مدعومين بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية للتدخل الفوري، حيث تم إسعاف الضحية ميدانياً قبل نقلها على جناح السرعة إلى مستشفى الزهراوي لتلقي العناية الطبية اللازمة.

كما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي الشقق السكنية داخل العمارة.