المسيلة: إصابة ثلاثة أشخاص في حادث مرور بسيدي عيسى

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة في حادث مرور خطير وقع مساء اليوم الخميس، بمنطقة أولاد يحيى بن أحمد ببلدية سيدي عيسى، ولاية المسيلة.

الحادث وقع إثر انحراف وانقلاب سيارة، ما استدعى تدخل الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي عيسى.

ووفقًا لمصادر الحماية المدنية، فإن المصابين تتراوح أعمارهم بين 12 و49 عامًا، تعرضوا لإصابات مختلفة. وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم ميدانيًا قبل نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى سيدي عيسى لتلقي العناية الطبية اللازمة.