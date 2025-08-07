المسيلة : إصابة ثلاث فتيات في حريق منزل ببلدية أولاد عدي لقبالة

أصيبت ثلاث فتيات بحالات اختناق نتيجة حريق اندلع ظهر اليوم في غرفة بمنزل فردي على مستوى دوار أولاد بن رابح، التابع لبلدية أولاد عدي لقبالة بولاية المسيلة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بأولاد دراج على الساعة 13:20 لإخماد الحريق الذي نشب بالطابق الأرضي للمنزل، حيث تمكنت من السيطرة عليه ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء المسكن.

وقد أسفر الحادث عن إصابة ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 13 و23 سنة باختناق جراء استنشاق الدخان، حيث تم إسعافهن ميدانياً قبل نقلهن إلى عيادة أولاد عدي لقبالة لتلقي العلاج اللازم.