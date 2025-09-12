المسيلة.. إصابة شاب في حادث مرور وسط مدينة بوسعادة

أصيب شاب يبلغ من العمر 24 سنة مساء اليوم الجمعة، في حادث مرور وقع وسط مدينة بوسعادة، بعد اصطدام سيارة بدراجة نارية.

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية أن الحادث وقع في حدود الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً، وأسفر عن إصابة الضحية بكسر في الرجل اليسرى وخدوش على مستوى الوجه.

وقد تدخل عناصر المركز المتقدم للحماية المدنية ببوسعادة لتقديم الإسعافات الأولية للشاب المصاب قبل نقله على جناح السرعة إلى مستشفى بوسعادة