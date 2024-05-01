المسيلة.. إصابة 3 أشخاص اثر اصطدام بين سيارة وحافلة ببوسعادة

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، اثر حادث مرور أمام محطة نقل المسافرين ببلدية بوسعادة في ولاية المسيلة.

وحسب بيان الحماية المدنية فلقد تدخلت مصالحنا على الساعة 19سا56د ، من اجل حادث إصطدام بين سيارة وحافلة تشغل خط سطيف بشار امام محطة نقل المسافرين ببلدية ودائرة بوسعادة.

وخلف الحادث إصابة 3 أشخاص لهم إصابات مختلفة تتراوح اعمارهم ما بين 19 سنة و31 سنة.

ليتم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.