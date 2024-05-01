المسيلة.. إصابة 3 أشخاص اثر اصطدام بين سيارة وحافلة ببوسعادة
بقلم ط.خير الدين
أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، اثر حادث مرور أمام محطة نقل المسافرين ببلدية بوسعادة في ولاية المسيلة.
وحسب بيان الحماية المدنية فلقد تدخلت مصالحنا على الساعة 19سا56د ، من اجل حادث إصطدام بين سيارة وحافلة تشغل خط سطيف بشار امام محطة نقل المسافرين ببلدية ودائرة بوسعادة.
وخلف الحادث إصابة 3 أشخاص لهم إصابات مختلفة تتراوح اعمارهم ما بين 19 سنة و31 سنة.
ليتم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.
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