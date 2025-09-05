المسيلة .. إصابة 4 أشخاص في اصطدام بين سيارتين بالكراطسية

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحمام الضلعة، مساء الجمعة 5 سبتمبر 2025، على الساعة التاسعة و18 دقيقة ليلاً، إثر وقوع حادث مرور بمنطقة الكراطسية على مستوى الطريق الوطني رقم 60.

وقد تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و39 سنة، جميعهم من جنس ذكر، تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة.

وقامت فرق الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية للضحايا في عين المكان، قبل نقلهم إلى عيادة حمام الضلعة لتلقي العلاج اللازم.