المسيلة: إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بسيدي عيسى

أصيب أربعة أشخاص، بينهم رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر، في حادث مرور وقع مساء اليوم، على الطريق الولائي رقم 08 باتجاه منطقة القطفة، ببلدية سيدي عيسى.

الحادث نجم عن انحراف وانقلاب سيارة. ما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة للضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و46 سنة.

وقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي عيسى على الساعة 17:02، لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين. قبل نقلهم إلى مستشفى سيدي عيسى لتلقي العلاج.