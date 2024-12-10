المسيلة: إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بحمام الضلعة

أُصيب أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا في حادث مرور خطير مساء اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 60 بمنطقة الكراطسية التابعة لبلدية حمام الضلعة.

وقع الحادث في حدود الساعة 18:49 إثر انقلاب سيارة، ما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة، للضحايا جميعهم من جنس ذكر.

وقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحمام الضلعة، مدعومة بالوحدة الرئيسية ومركز لقمان، لتقديم الإسعافات الأولية للضحايا. وتم نقلهم لاحقًا إلى عيادة حمام الضلعة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.