المسيلة: إصابة 4 أشخاص في حادث مرور بأولاد دراج
بقلم صيد ابراهيم
تعرض أربعة أشخاص لإصابات متفاوتة في حادث مرور وقع مساء اليوم الأربعاء، وسط مدينة أولاد دراج بولاية المسيلة.
الحادث، الذي وقع في الساعة 19:09، نتج عن اصطدام بين سيارتين، وفق بيان صادر عن مصالح الحماية المدنية. وأوضح البيان أن الضحايا، من كلا الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 7 و40 سنة، وأصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.
فرق الحماية المدنية سارعت إلى مكان الحادث حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى عيادة أولاد دراج لتلقي العلاج.
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