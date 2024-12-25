المسيلة: إصابة 4 أشخاص في حادث مرور بأولاد دراج

تعرض أربعة أشخاص لإصابات متفاوتة في حادث مرور وقع مساء اليوم الأربعاء، وسط مدينة أولاد دراج بولاية المسيلة.

الحادث، الذي وقع في الساعة 19:09، نتج عن اصطدام بين سيارتين، وفق بيان صادر عن مصالح الحماية المدنية. وأوضح البيان أن الضحايا، من كلا الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 7 و40 سنة، وأصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

فرق الحماية المدنية سارعت إلى مكان الحادث حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى عيادة أولاد دراج لتلقي العلاج.