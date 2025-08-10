المسيلة : إصابة 4 أشخاص في حادث مرور بعين الملح

أصيب أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 35 و41 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم، إثر حادث مرور وقع على مستوى منطقة العنق بالطريق الوطني رقم 89 في دائرة عين الملح، جنوب ولاية المسيلة.

الحادث تمثل في انحراف سيارة سياحية عن مسارها، ما أسفر عن إصابة الضحايا الأربعة، وجميعهم من جنس ذكر، بإصابات مختلفة وقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين الملح في حدود الساعة 15:34، لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى ونقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى عين الملح لتلقي العلاج اللازم.