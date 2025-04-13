المسيلة.. إصابة 4 نساء في انقلاب سيارة بجبل امساعد

تسبب حادث مرور وقع مساء اليوم الأحد، في إصابة أربع نساء بحالة صدمة، وذلك إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 89، بمنطقة “العنق” التابعة لبلدية جبل امساعد، جنوب المسيلة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية بعين الملح على الساعة 17:16، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 22 و52 سنة.

وبعد التدخل السريع، تم نقل الضحايا إلى مستشفى عين الملح لتلقي العناية الطبية اللازمة.