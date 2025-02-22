المسيلة: إصابة 4 نساء في حادث اصطدام بين سيارتين بأولاد دراج

أُصيبت أربع نساء بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم السبت على الطريق الوطني رقم 40 بمنطقة واد رشانة، التابعة لبلدية أولاد دراج، ولاية المسيلة.

الحادث نجم عن اصطدام بين سيارتين، إحداهما سيارة أجرة للنقل الجماعي.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بأولاد دراج فور تلقي البلاغ، حيث قدّمت الإسعافات الأولية للمصابات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 38 و55 سنة، قبل نقلهن إلى العيادة متعددة الخدمات بأولاد دراج لتلقي العلاج اللازم.