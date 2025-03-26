المسيلة: إصابة 5 أشخاص بينهم رضيع في حادث مرور ببلدية ولتام

أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم رضيع يبلغ من العمر ثمانية أشهر. إثر حادث مرور وقع مساء اليوم الأربعاء بوسط بلدية ولتام ولاية المسيلة.

وحسبما ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث، الذي سجل في حدود الساعة 16:18. نجم عن اصطدام شاحنة ذات مقطورة بسيارة سياحية. ما أسفر عن إصابة أربعة نساء ورضيع من الجنس الذكر. تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر و61 سنة، حيث تعرضوا لإصابات مختلفة وحالات صدمة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببوسعادة فور تلقيها البلاغ، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى بوسعادة لتلقي العلاج اللازم.