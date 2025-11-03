المسيلة.. إصابة 5 أشخاص في اصطدام بين سيارة وشاحنة

أصيب 5 أشخاص في حادث مرور، وقع صبيحة اليوم الإثنين، بمنطقة واد المالح على مستوى الطريق الوطني رقم 70 بلدية الزرزور بولاية المسيلة.

وأوضحت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بن سرور أنها تدخلت على الساعة 07 سا 07 د بمنطقة. واد المالح على مستوى الطريق الوطني رقم 70 بلدية الزرزور دائرة بن سرور. من أجل حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارة تجارية وشاحنة.

حيث خلّف الحادث إصابة 5 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 23 سنة و 77 سنة (من بين المصابين شخصين محصورين تم اخراجهما). لهم جروح وإصابات مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى بن سرور.

