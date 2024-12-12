المسيلة.. إصابة 5 أشخاص في حادث انحراف سيارة 

شهد الطريق الوطني رقم 45، بمخرج مدينة الشلال باتجاه المسيلة، حادث مرور خطير، مساء اليوم، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب بيان صادر عن مديرية الحماية المدنية، وقع الحادث في تمام الساعة الرابعة مساءً وتمثل في انحراف سيارة.

الضحايا هم أربع إناث، بينهن رضيعة و رجل، وتتراوح أعمارهم بين 5 أشهر و40 عامًا.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشلال لإسعاف المصابين. وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان. قبل نقلهم إلى مستشفى الزهراوي لتلقي العناية الطبية اللازمة.