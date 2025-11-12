المسيلة.. إصابة 5 أشخاص في حادث مرور ببوسعادة

تعرض 5 أشخاص لإصابات متفاوتة إثر حادث مرور وقع اليوم الأربعاء، بوادي شكورة على الطريق الوطني رقم 46 باتجاه مدينة بوسعادة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فإن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية، مخلفًا إصابات بين ركاب الدراجة والسيارة.

وأوضح المصدر أن المصابين هم أربعة ذكور وأنثى واحدة، تتراوح أعمارهم بين 7 و40 سنة، من بينهم حالة أو أكثر في حالة حرجة جدًا، بينما يعاني البقية من جروح وإصابات مختلفة.

وقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوحدة بن سرور على الساعة 17:42، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى بن سرور لتلقي العلاج اللازم.