المسيلة.. إصابة 6 أشخاص في اصطدام بين شاحنة وسيارتين بجبل امساعد

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع ظهر اليوم الخميس، بمنطقة العنق، على مستوى الطريق الوطني رقم 89 ببلدية جبل امساعد، ولاية المسيلة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الوحدة الثانوية لعين الملح تدخلت في حدود الساعة 14:36. عقب وقوع حادث نجم عن اصطدام بين شاحنة وسيارتين سياحيتين. وأسفر الحادث عن إصابة ستة أشخاص (من جنس ذكر)، تتراوح أعمارهم بين 17 و50 سنة، تعرضوا لآلام وجروح مختلفة.

وقامت فرق الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان. قبل أن يتم نقلهم إلى مستشفى عين الملح لتلقي العلاج اللازم.