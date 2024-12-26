المسيلة : إصابة 6 أشخاص في حادث مرور بمنطقة دفاف

شهدت منطقة دفاف على الطريق الوطني رقم 45 بولاية المسيلة مساء اليوم حادث مرور خطير. أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

الحادث، الذي وقع في الساعة 12:33 ظهراً، تمثل في اصطدام تسلسلي بين شاحنة ومركبتين. مما أسفر عن إصابة امرأتين وأربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 39 و61 سنة.

وقد تدخلت الوحدة الرئيسية والوحدة الثانوية للحماية المدنية بولاية المسيلة لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان، قبل نقلهم إلى مستشفى المسيلة لتلقي العلاج اللازم