المسيلة: إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة إثر انقلاب سيارة أجرة

تسبب حادث مرور وقع منتصف نهار اليوم الخميس في إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة بولاية المسيلة.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية المسيلة على الساعة 12 و33 دقيقة، لأجل انحراف وإنقلاب سيارة أجرة تشغل خط “مسيف _ مسيلة”. بالمكان المسمى دوار المعاريف ببلدية عين المعاريف.

كما خلّف الحادث إصابة 07 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة “06 إناث و 01 ذكر”. تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 سنة لهم جروح وكدمات متفاوتة بانحاء الجسم. تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الزهراوي.