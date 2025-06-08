المسيلة: إصابة 7 أشخاص في حادث مرور بعين الحجل

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية المسيلة، اليوم السبت، في حدود الساعة الثانية و16 دقيقة زوالاً. إثر وقوع حادث مرور خطير على مستوى الطريق الوطني رقم 40. بالضبط في بلدية ودائرة عين الحجل.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة مخصصة للنقل الجماعي. ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تتراوح أعمارهم ما بين 12 و62 سنة.

وقد سارعت فرق النجدة إلى موقع الحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا في عين المكان. قبل أن يتم تحويلهم إلى المستشفى المحلي بعين الحجل لتلقي العلاج اللازم.

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