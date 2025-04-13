المسيلة : إصابة 7 أشخاص في حادث مرور بمدخل خرمام ببوسعادة

أصيب سبعة أشخاص بجروح وآلام متفاوتة الخطورة، في حادث مرور وقع مساء اليوم الأحد، على مستوى الطريق الوطني رقم 08، بالمكان المسمى مدخل خرمام في بلدية بن زوه، دائرة أولاد سيدي إبراهيم، ولاية المسيلة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببوسعادة مدعومة بالمركز المتقدم، في حدود الساعة الثالثة و20 دقيقة مساءً، إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية.

وخلف الحادث إصابة 7 شبان تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، تعرضوا لجروح وآلام متفاوتة الخطورة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم بعين المكان، قبل أن يتم تحويلهم إلى مستشفى بوسعادة لتلقي العلاج اللازم.