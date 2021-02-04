المسيلة: إعادة فتح 4 أسواق للماشية

اتخذت مصالح ولاية المسيلة، اليوم الخميس، قرارا بإعادة فتح أربعة أسواق للماشية بكل من الشلال، سيدي عامر، عين الريش والمطارفة.

واشترطت ذات المصالح، التقيد بالتدابير الوقائية ضد انتشار هذا الفيروس، كالتباعد بين أصحاب القطعان المعروضة للبيع.

وكذا ارتداء الكمامة وغسل اليدين بالمحلول الكحولي أو الماء والصابون إن توفر ذلك.

وكانت ولاية المسيلة قد شهدت منذ نحو أسبوعين إعادة فتح 6 أسواق للماشية.

وأشارت ذات المصالح أن هذه الأسواق ستبقى مراقبة بشدة بخصوص اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم انتشار فيروس كورونا.

وتتوفر ولاية المسيلة، على ما لا يقل عن 40 سوقا للماشية، أكبرها بالبلديات التي سمح لها بمزاولة نشاط بيع الماشية.