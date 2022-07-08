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قناة النهار

المسيلة: إقبال معتبر عشية عيد الأضحى على الأسواق.. ومواطنون أملهم تراجع الأسعار

بقلم النهار أونلاين
المسيلة: إقبال معتبر عشية عيد الأضحى على الأسواق.. ومواطنون أملهم تراجع الأسعار
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