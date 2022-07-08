قناة النهار المسيلة: إقبال معتبر عشية عيد الأضحى على الأسواق.. ومواطنون أملهم تراجع الأسعار بقلم النهار أونلاين نشر في 08 جويلية 2022 - 22:10 شارك غرِّد أرسل 114 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5uQJ1 اقرأ أيضا الموّال..مقصد المواطن الأول لشراء أضحية بسعر معقول قناة النهار 21 جوان صريح جدا: بسبب غلاء المعيشة.. جزائريون يفضلون حفل زفاف بسيط قناة النهار 06 جويلية "لحظة إستلام الرباعة "مغنية" للميداليتين.."نهديها ليما و تحيا الجزائر قناة النهار 03 جويلية "موفد النهار إلى وهران :" كوثر اوعلال ستضمن الميدالية البرونزية إن فازت في المنازلة الترتيبية قناة النهار 01 جويلية صريح جدا: هل يـ.ضرب الرجل الجزائري زوجته؟ قناة النهار 20 جوان قسنطينة : سكان عمارات الشطر الثالث متخوفون من خطر الإنهيار بفعل التشققات قناة النهار 20 جوان رئيس المجلس الأعلى للشباب يشرف على استقبال وفد من الجالية بمناسبة الألعاب المتوسطية قناة النهار 23 جوان قروض سياحية بالتقسيط..عروض استثنائية لدعم السياحة الداخلية قناة النهار 26 جوان تصريحات الجماهير الجزائرية بلمعب وهران قبل إنطلاق العرس المتوسطي قناة النهار 25 جوان إدارة الغابات: "70-10".. رقم أخضر للوقاية من حرائق الغابات قناة النهار 20 جوان