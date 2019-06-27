المسيلة : إلغاء قرارات الإستفادة من العقار الفلاحي لـ32 مستثمرا

إتخذت ولاية المسيلة، اليوم الخميس، قرارا يتضمن الغاء مقررات الإستفادة لـ32 مستثمرا من عقارات فلاحية استفادوا منها.

وحسبما أكدّه بيان للولاية المسيلة، فإنّ الفلاحين استفادوا منها في إطار قانون الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية بواسطة الإستصلاح.

واستنادا لذات المصدر، أوضح أن العملية خصت 108 فلاح من بلدية عين الملح، و8 فلاحين من بلدية المعاريف، إلى جانب 6 فلاحين من بلدية مناعة.

وجاء هذا القرار حسبما أشار أليه ذات المصدر، أنّ الفلاحين لم يلتزموا ببرنامج الإستصلاح الفلاحي منذ عقود، تاركي الوعاءات العقارية الفلاحية مهملة وغير مستغلة.