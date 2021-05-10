المسيلة: إنتشال جثة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات من داخل مجمع مائي فلاحي

أخبار الجزائر
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المسيلة: إنتشال جثة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات من داخل مجمع مائي فلاحي
بقلم سفيان قوادري

انتشل أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالمسيلة أمسية اليوم،  جثة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.

وذلك من مجمع مائي فلاحي بالمكان المسمى القطب (سطح القمر)  بتدعيم  بفرقة الغطاسين.

و حسب بيان لمديرية الحماية المدنية، فإن جثة الطفل تم انتشالها من طرف فرقة الغطاسين بعدما كانت داخل مجمع مائي يبلغ طوله حوالي 150 متر و عرض 100 متر وبعمق 3 امتار.
و حسب ذات البيان فإن العملية تمت تحت اشراف المدير الولائي للحماية المدنية و رئيس الوحدة الرئيسية.

بالإضافة الى  رئيس الوحدة الثانوية، اين تم الاعتماد فيها على ملازمين و 3 غطاسين و 08 أعوان، كما تم تحويله إلى مستشفى المسيلة.


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