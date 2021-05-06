المسيلة: إنتشال جثتي شخصين جرفتهما السيول وإنقاذ 10 آخرين

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنتشال جثة شخصين جرفتهما مياه الأمطار بعدما علقوا داخل سيارتهما بولاية المسيلة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم ببلدية سليم إنتشال جثة شخص كان داخل سيارة جرفته مياه واد لخنق على ” ط.و” رقم 46.

وببلدية عين الملح، تم العثور على جثة شخص داخل سيارته جرفتها مياه الأمطار على بعد 4 كلم من الطريق الوطني رقم 70.

وفي بلدية المعريف، تمكنت ذات المصالح، من إنقاذ 10 أشخاص كانوا على متن حافلة حصرتهما مياه الأمطار.

وفي ولاية الأغواط، على مستوى بلدية ناصر بن شهرة، تم إنقاذ عائلة من 10 أشخاص محصورة بمياه الواد بمنطقة سريجة.