المسيلة: إندلاع حريق في مستودع للمواد الغذائية

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمسيلة، صباح اليوم الجمعة، لأجل إندلاع حريق بمستودع للمواد الغذائية، على مستوى منطقة النشاطات ببلدية المسيلة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، إندلع حريق مستودع لتخزين السلع بالجملة للمواد الغذائية، حيث تم إطفاء الحريق بشكل كامل ومنع انتشاره.

وخلف الحريق، إحتراق كمية هامة من سلع المواد الغذائية “علب المارغرين والمايونيز والسكر”. وتشوه كلي لجدران المستودع، وتضرر سقف المستودع ومهدد بالسقوط.

وتم تسخير لهذه العملية، 3 شاحنات، و3 دراجات نارية، وآلتين لرفع السلع. وكمية معتبرة من سلع المواد الغذائية وقارورات المياه المعدنية والعصائر. وأجهزة كمبيوتر وأغراض مكتبية.

وسخرت لهذه العملية 6 شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف وسيارتي قيادة اتصال. و30 عون بمختلف الرتب بقيادة مدير الحماية المدنية ورئيس الوحدة الرئيسية بالمسيلة.