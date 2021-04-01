المسيلة: إنقاذ شخص محصور داخل آلة لولبية لدفع التراب

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمسيلة، من أجل إنقاذ ضحية محصور داخل آلة لولبية لدفع التراب.

ووقع الحادث بوحدة صناعة الخزف الكائن بمنطقة النشاطات والتخزين بلدية المسيلة.

وخلف الحادث إصابة شخص يبلغ من العمر 31سنة له جروح وكسور بالغة في الرجل اليسرى وجرح في الرجل اليمنى.

كما أصيب شخص أخر يبلغ من العمر 32سنة له حالة صدمة، تم إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى الزهراوي بالمسيلة .

وسخر للعملية 15عون بمختلف الرتب ( مقدم رئيس الوحدة الرئيسية ،رائد طبيب رئيسي ،2ملازم،11عون)، سيارتي إسعاف وشاحنتي إطفاء.

ودعت الحماية المدنية الى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الوقائية والأمنية داخل المؤسسات الصناعية.