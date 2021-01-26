المسيلة: إنقاذ عائلة من 5 أشخاص إختنقوا بالغاز

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بولاية المسيلة اليوم من أجل إنقاذ عائلة استنشقوا غاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت ذات الوحدات على الساعة 05سا 52د صباحا بحي الزاهر 300 مسكن ببلدية المسيلة.

وتمكنت الحماية المدنية من إنقاذ عائلة متكونة من 05 أفراد “رجل 42سنة، إمرأة 30سنة، وثلاث اطفال اعمارهم على التوالي 10أشهر، 07 و11سنة ) جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وأضاف البيان، أنه تم نقل المصابين وإسعافهم إلى مستشفى الزهراوي بالمسيلة لهم ضيق في التنفس وحالة دوار.