المسيلة: إنقاذ 4 أفراد من عائلة واحدة إختناقا بالغاز بتامسة

تسبب غاز أحادي أكسيد الكربون في إصابة 4 اشخاص بولاية المسيلة من عائلة واحدة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بأمجدل ولاية المسيلة، في حدود الساعة 11:10 صباحًا، لإنقاذ وإسعاف أربعة أفراد من عائلة واحدة بعد تعرضهم للاختناق جراء تسرب غاز المدينة داخل شقتهم الواقعة بالطابق الأرضي في إحدى العمارات ببلدية تامسة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن الضحايا، وهم رجل وامرأتان وطفلة تتراوح أعمارهم بين 3 و45 سنة. أصيبوا بضيق في التنفس نتيجة تسرب الغاز من المطبخ. وقد تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان قبل نقلهم إلى عيادة تامسة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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