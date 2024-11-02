المسيلة: إنقاذ 5 أشخاص من الغرق بواد حملة

تمكنت مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع الدرك الوطني من إنقاذ 5 أشخاص من الغرق بوادي حملة منطقة مزير بولاية المسيلة.

وتمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية المسيلة من إنقاذ خمسة أشخاص كانوا عالقين بمنطقة مزير جراء فيضان وادي حملة التابع لبلدية المسيلة.

تمت العملية بتنسيق مشترك مع مصالح الحماية المدنية، حيث تم تسخير حوامة تابعة للسرب الجوي للدرك الوطني بالمسيلة. لتنفيذ مسح جوي من سد القصب على الحدود الإقليمية مع ولاية برج بوعريريج وصولاً إلى قرية لقرين ببلدية أولاد ماضي.

وقد نجحت هذه العملية في إنقاذ الأشخاص العالقين بسلام. ويأتي هذا التدخل السريع ضمن جهود الدرك الوطني لضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.