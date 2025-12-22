المسيلة.. إنقاذ 6 أشخاص تسمموا بالغاز

تمكنت مصالح الحماية، من إنقاذ 6 أشخاص تسمموا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من قناة تصريف الغازات، بحي المنظر الجميل ببلدية مجدل، بولاية المسيلة.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 05سا30د من أجل إسعاف 06 أشخاص متسممين. بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من قناة تصريف الغازات، بحي المنظر الجميل بلدية ودائرة مجدل.

حيث خلف الحادث تسمم 06 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 03 و 39 سنة يعانون من غثيان وصعوبة في التنفس. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

