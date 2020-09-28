المسيلة: إيداع شخص الحبس بتهمة إهانة هيئة نظامية والإساءة للجيش الوطني الشعبي

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة من توقيف شخص على إثر قيامه بالنشر والترويج لأخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور.

و حسب بيان لمديرية أمن ولاية المسيلة، فإن المتهم الذي يبلغ من العمر 41 سنة، قد نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام والإساءة لرئيس الجمهورية.

كما وجهت للمعني تهمة إهانة هيئة نظامية وجهات قضائية والإساءة للجيش الوطني الشعبي عبر موقع التواصل الإجتماعي” الفايسبوك”.

حيث تم إنجاز ملف قضائي له وتقديمه أمام وكيل المجهورية لدى محكمة المسيلة الذي أحاله على إجراءات المثول الفوري، اين تم إيداعه الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة .