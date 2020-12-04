المسيلة: إيداع مدير الدفع لدى “كناس” الحبس وتوقيف 6 أشخاص بعين الحجل في قضايا فساد

تكمنت الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة من معالجة قضية تورط فيها 6 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 29 و60 سنة.

القضية جاءت على إثر إكتشاف ثغرة مالية بالصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية بعين الحجل بالمسيلة، لتباشر ذات المصالح بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تحقيقا قضائيا مكن من حل خيوط القضية والتوصل للمشتبه فيهم وتوقيفهم.

وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملفات جزائية للمتورطين بتهمة إختلاس أموال عمومية، إساءة إستغلال الوظيفة، التزوير وإستعمال المزور في وثائق إدارية ومحاسبية وإخفائها.

بالإضافة إلى تهم الإهمال الواضح، التواطؤ والتصريح الكاذب.

ليتم تقديم كافة المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عيسى الذي بدوره أحال الملف والأطراف على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة.

ليأمر هذا الأخير بإيداع مدير الدفع بالصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية ” كناس” الحبس بسيدي عيسى.