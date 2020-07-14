المسيلة: إيداع مدير الري الأسبق و3 رؤساء مصالح الحبس ووضع 27 شخصا تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة المسيلة، بإيداع مدير الري الأسبق و 3 رؤساء مصالح الحبس ووضع 27 شخصا بينهم إطارات بالمديرية ومقاولين تحت الرقابة القضائية.

المتهمون مثلوا أمس أمام قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، عن تهم تتعلق بمنح و إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة إستغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة قد أصدر بيانا صحفيا حول القضية التي شغلت الرأي العام المحلي .