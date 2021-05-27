المسيلة: إيداع والد الطفلين المختفيان بأولاد منصور في مڨرة الحبس

أخبار الجزائر
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المسيلة: إيداع والد الطفلين المختفيان بأولاد منصور في مڨرة الحبس
بقلم سفيان قوادري

امر  قاضي التحقيق لدى محكمة مڨرة اليوم الخميس بإيداع  الحبس والد الطفلين اللذين اختفيا هذا الأسبوع باولاد منصور في مڨرة.

وحسب مصادر النهار اونلاين المعني وجهت له تهمة التبليغ عن جريمة وهمية بعد قيامه بتبليغ مصالح الأمن بإختفاء إبنته و إبنه الأحد الماضي.

هذا وأثارت القضية  الرأي العام المحلي بعد أن حامت شكوك على أنها عملية إختطاف و انطلقت حملة واسعة للبحث عن الأطفال المفقودين بمشاركة الجهات الأمنية، ليتم العثور عليهما فجر الإثنين في صحة جيدة رفقة أحد أفراد عائلتهم.

وفي ذات القضية أمر قاضي التحقيق بوضع شخصين آخرين تحت الرقابة القضائية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1001684

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