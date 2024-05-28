المسيلة.. اخماد حريق شاحنة تحمل ألات خياطة ببلدية حمام الضلعة

وقع، مساء اليوم، حريق في شاحنة ذات مقطورة محملة بآلات خياطة كبيرة الحجم بولاية المسيلة ببلدية حمام الضلعة.

هذا وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية التابعة لبلدية حمام الضلعة بشكل عاجل.

ووقع الحادثعلى الطريق الوطني رقم 60 فور وصول فرق الحماية المدنية، كانت النيران قد التهمت غرفة القيادة.

لكن الفرق تمكنت بسرعة من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى باقي الشاحنة والمقطورة وآلات الخياطة.

وأسفر التدخل السريع عن إنقاذ باقي الشاحنة ومحتوياتها، مع عدم تسجيل أي خسائر بشرية.