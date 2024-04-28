المسيلة.. اصابة 5 أشخاص اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 89

وقع مساء اليوم حادث مرور بولاية المسيلة، تحديدًا في منطقة “النعيمة” بمخرج دائرة سيدي عامر على مستوى الطريق الوطني رقم 89، حيث انحرفت وانقلبت سيارة.

مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، من بينهم أربعة ذكور وإنثى واحدة، تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و43 سنة. وقد تعرض رضيع أيضًا للإصابة في هذا الحادث.

ليتم نقل المصابين من طرف الحماية المدنية إلى المستشفى المحلي، لتلقي العلاج اللازم، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم