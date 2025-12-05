المسيلة.. اصطدام قطار لنقل المسافرين بسيارة ببلعايبة

شهدت بلدية بلعايبة، مساء اليوم الجمعة على الساعة 19:18، حادث اصطدام بين قطار لنقل المسافرين وسيارة من نوع “فيات دوبلو” على مستوى مشتة أولاد مبارك.

وذلك عند ممر غير محروس لعبور السيارات على السكة الحديدية. ولم يُسجَّل أي خسائر بشرية في هذا الحادث.

وأكدت وحدتا الإسعاف لمقرة وبرهوم، اللتان تدخلتا فور الإخطار، أن القطار كان متجهًا من العاصمة نحو باتنة وعلى متنه حوالي 70 راكبًا، جميعهم في حالة جيدة.

كما كان على متن السيارة الأب واثنان من أبنائه ولم يتعرضوا لإصابات.