المسيلة: الأمن يحجز 165 كلغ من الدجاج الفاسد

تمكن عناصر الأمن الحضري السادس بولاية المسيلة من حجز 165 كلغ من الدجاج الفاسد الموجه للإستهلاك، كان على متن مركبة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بعد توقيف مركبة على متنها شخصين يبلغان من العمر 26 و 31 سنة.

وبعد تفتيش المركبة تم العثور داخلها على كمية من الدجاج ، لا تتوفر فيها شروط النقل الخاصة بمثل هذه المواد سريعة التلف.

وقد تم تحويل الشخصين إلى المقر ومباشرة الإجراءات بخصوص نقل بضاعة بمركبة غير مهيأة مع إنعدام شروط النظافة والنقل.

من جهتها قامت المصالح المختصة بإتلاف الكمية المحجوزة وإنجاز ملف قضائي بهذا الخصوص .