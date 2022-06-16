المسيلة..الأمن يعالج 9 قضايا تتعلق بالغش في امتحانات “الباك”

عالجت مصالح أمن ولاية المسيلة ممثلة في كل من فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية وأمن دائرة حمام الضلعة، بالإضافة إلى الأمن الحضري الثاني بأمن الولاية 09 قضايا تتعلق بالغش ونشر وتسريب مواضيع الامتحانات النهائية لشهادة البكالوريا.

وذلك باستعمال وسائل الاتصال عن بعد (بلوتوث) وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تورط فيها 15 شخصا.

وقائع هذه القضايا بدات على إثر ضبط المصالح المختصة للمشتبه فيهم في حالة غش باستعمال أجهزة الاتصال عن بعد (بلوتوث).

وكذا رصد ذات المصالح لمنشورات على حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمثلت في نشر مواضيع شهادة البكالوريا 2022.

ليتم إنجاز ملفات قضائية ضدهم تتعلق بنشر وتسريب مواضيع امتحانات البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذا الغش باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة.