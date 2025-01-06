المسيلة: الإطاحة بشبكة وطنية للاتجار بالمؤثرات العقلية

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالمسيلة بالتنسيق مع الفرقة المتعددة المهام للجمارك التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج، من تفكيك شبكة إجرامية وطنية مختصة في نقل وشحن والاتجار بالمؤثرات العقلية.

العملية، التي باشرتها مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني، أسفرت عن توقيف 4 أشخاص من أصل 14 مشتبهاً بهم. بينهم امرأتان، إلى جانب حجز 10,605 كبسولة من نوع “بريغابالين” أجنبية الصنع بتركيز 300 ملغ. ومبلغ مالي قدره 200,000 دينار جزائري.

وجرى الكشف عن المخدرات بعد تفتيش دقيق لمركبة سياحية، حيث كانت الكبسولات مخبأة بإحكام داخل تجاويفها.

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