المسيلة: الجمارك تحجز أكثر من 17 ألف قرص “بريغابالين”

تمكنت الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج. والتابعة إقليميا للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف. من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وجاءت العملية إثر توقيف مركبة سياحية على مستوى حاجز جمركي نظامي. حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط 17.690 قرصًا مهلوسًا من نوع “بريغابالين” بتركيز 300 ملغ. ذات منشأ أجنبي، كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة.

وقد تم حجز البضاعة ووسيلة النقل، فيما تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة لمواصلة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتندرج هذه العملية النوعية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصالح الجمارك الجزائرية لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة، والمساهمة في حماية الصحة العمومية عبر التصدي للأنشطة غير المشروعة.

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