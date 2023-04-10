المسيلة: الجمارك تحجز 29565 قرص مهلوس

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببرج بوعريريج، والواقعة ضمن الإختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف، من إحباط عملية تهريب 29565 قرصا مهلوسا.

العملية جاءت بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. أين تم إحباط عملية تهريب 29565 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وحسب بيان من الجمارك، فإن الكمية تم إكتشافها على إثر عملية تفتيش دقيق. أين عثر عليها مخبأة بإحكام في تجاويف وأجزاء مركبة سياحية. حيث تم توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة.ف.ش