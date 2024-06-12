المسيلة: الحبس المؤقت لمتهم نشر أسئلة مادة الإنجليزية في امتحان البكالوريا

أعلنت نيابة الجمهورية بمحكمة المسيلة مساء اليوم في بيان لها، عن وضع المشتبه فيه (ز- س) رهن الحبس المؤقت بتهمة نشر أسئلة مادة الإنجليزية الخاصة بامتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2024 عن طريق استخدام وسائل الاتصال عن بعد.

التحريات التي بدأت بتاريخ 10 يونيو 2024، جاءت في إطار معالجة قضايا المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وفقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية.

وقد أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المشتبه فيه وتقديمه أمام نيابة الجمهورية بمحكمة المسيلة، حيث وُجهت إليه تهمة نشر أسئلة الامتحان النهائي لشهادة التعليم الثانوي، وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادتين 253 مكرر 6 و253 مكرر 7 من قانون العقوبات.

وبحسب البيان، تم تأجيل القضية مع وضع المتهم رهن الحبس المؤقت إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.