المسيلة: الحبس لشاب إستهزأ بالدين وحرّف آيات قرآنية

تمكن عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الخارجي ببرهوم بولاية المسيلة من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة.

وقام الشخص بنشر منشورات تتضمن تحريف آيات قرأنية والإساءة والإستهزاء بالمعلوم من الدين الإسلامي.

حيثيات القضية بدأت بعد ترصد المصالح المختصة لحساب على الفيسبوك يقوم مستخدمه بنشر منشورات تستهزأ بالدين الإسلامي.

لتقوم ذات المصالح بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن الولاية بتكثيف عملية البحث والتحري عن الفاعل.

وأفضت العملية إلى توقيفه وإنجاز ملف قضائي ضده من أجل قضية الإساءة والاستهزاء بالمعلوم من الدين الإسلامي وتحريف آيات قرأنية.

ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مقرة بالمسيلة، الذي أحاله على جلسة المثول الفوري ، أين أصدر قاضي الجلسة أمر ايداع المعني مؤسسة إعادة التربية بالمسيلة.