المسيلة: الدرك يوقف شخصا إنتحل صفة إطار في الدولة

أعلنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، عن توقيف شخص متورط في قضايا النصب والتدخل غير القانوني في وظائف مدنية وعسكرية.

ووفقاً لبيان رسمي، فإن العملية جاءت في إطار مكافحة الجرائم المتعلقة بالإحتيال وانتحال الصفة. حيث كان المعني يوهم ضحاياه بصفته كموظف في أجهزة الدولة، مستغلاً ذلك لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما دعت مصالح الدرك الوطني كافة المواطنين الذين تعاملوا مع المشتبه به، أو كانوا ضحايا لأفعاله، إلى التقدم بشكوى لدى وكيل الجمهورية المختص أو لدى أقرب وحدة للدرك الوطني.

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